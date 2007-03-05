Пенелопа Круз снимется в эротической фотосессии

Актриса Пенелопа Круз на пару с известной немкой-фотографом Эллен фон Унверт готовят умопомрачительную эротическую фотосессию. Это будет уже не первая работа испанской актрисы с фотографом Унверт. Правда готовящаяся съемка обещает представить зрителям совсем другой взгляд на Пенелопу Круз. Эллен фон Унверт - один из самых известных фотографов и режиссеров, специализируется на женском эротизме. Немка стала знаменитой после серии фотографий Клаудии Шиффер для рекламы джинсов Guess в середине 1980-х годов. Ее фото практически постоянно публикуются в журналах Vogue, Vanity Fair, она работала для эротических мужских журналов Playboy и Maxim. Ей принадлежит и скандально известная серия "Стриптиз с Дитой фон Тиз".