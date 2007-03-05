ШОК! Андрей Григорьев-Апполонов серьезно травмирован

Вернувшись из отпуска, Андрей столкнулся с подлыми сюрпризами капризной московской погоды Певец споткнулся на скользкой дороге, упал на колено и тотчас почувствовал острую боль. Когда спустя несколько часов неприятные ощущения не только не утихли, а, наоборот, усилились, Рыжий поспешил в травмопункт. После экстренного обследования врачи смогли поставить лишь предварительный, но от того не менее печальный диагноз: трещина мениска. Строгий постельный режим, который прописали Григорьеву-Апполонову медики, привел Андрея в состояние ступора: он не может пропустить ни одного из запланированных концертов, которые приходятся как раз на предполагаемые пять «постельных» дней. Выработанный годами трудоголизм «подвинул» заботу о здоровье, и через пару дней Андрей вместе с группой отправится на гастроли в Красноярск.