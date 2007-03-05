Джексон заработал $3500 за 30 секунд

Опальный поп-король очень выгодно сбежал к японцам. Как сообщил Бродерик Моррис, промоутер известного американского певца Майкла Джексона (Michael Jackson) певец в скором будущем проведет VIP-вечеринку. В Японии уже продано 220 из 300 билетов на платиновую VIP вечеринку с Джексоном, которая намечена на 8 марта, говорится в сообщении. Стоимость каждого билета составляет около $3,3 тысячи. В стоимость билета входит ужин, фотографии с автографом певца, а также личное общение, длящееся от 30 секунд до одной минуты. На следующий день после вечера для избранных поп-звезда встретится с широкой публикой - уже подготовлены 2 тысячи 500 билетов по цене $125. Это второй визит певца в Японию, перед этим Майкл Джексон приезжал в Токио на вручение музыкальной премии MTV Japan award, которая проходила в июне 2005 г. Пребывая в Токио, певец уделит внимание и тем, кто не может себе позволить приобретение VIP билетов. В частности, будет организован конкурс в режиме онлайн на лучшую картину. Трех художников-победителей, которых назовет Джексон наградят правом поужинать с звездой. 48-летний Майкл Джексон рассказал The Associated Press (певец приехал уладить кое-какие детали его бизнесса в Лас-Вегасе): " Я люблю Японию. Это одно из самых моих любимейших мест на всей планете." VIP вечеринка с Джексоном состоится в четверг, встреча с художниками в пятницу. Размеры оплаты певца за его участие в данном мероприятии организаторы события умалчивают.