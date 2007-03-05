ШОК! Бритни Спирс пыталась повеситься на простыне

Бритни Спирс пыталась покончить жизнь самоубийством, перед тем как предложила мужу Кевину Федерлайну завести третьего ребенка 25-летняя Бритни Спирс, похоже, совсем не отдает себе отчета в том, что творит. В один из первых дней, проведенных в клинике для больных алкоголизмом, Певица написала число 666 на своей наголо побритой голове и бегала по зданию, крича: «Я антихрист! Я фальшивка!» - Тем же вечером Бритни попыталась свести счеты с жизнью, - поведал друг Спирс. – Она привязала простыню к люстре и собиралась повеситься. К счастью, подоспели врачи и она не пострадала. Не прошло и нескольких дней после инцидента, как желание умереть у Бритни сменилось желанием снова стать матерью. Она связалась со своим без пяти минут бывшим супругом Кевином Федерлайном, сказала, что хочет вернуться к нему и вновь забеременеть. - Она часами разговаривает с Кевином по телефону, - рассказал источник, – снова мечтает о счастливой жизни для них двоих и рождении ребенка. Кевин всегда был ее крепостью, сдерживающим фактором. Бритни решила, что обязана дать их браку второй шанс.