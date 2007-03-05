Киркорова много раз грабил охранник. Теперь он у Распутиной

Поп-король признался, что его обворовал личный охранник, проработавший у него более десяти лет. Напомним, еще летом мы писали о том, что охранник Филиппа Киркорова ушел работать к Маше Распутиной. Андрей Романов проработал у короля эстрады больше десяти лет. Даже Алла Пугачева не раз выходила в свет под надзором сурового стража. После череды ограблений своих коллег Филипп признался Андрею Малахову, что выгнал Романова с позором и теперь очень опасается, как бы от молодчика не пострадала Распутина. - Да, меня несколько лет грабил мой личный охранник, - признался «КП» Киркоров. - Романов на коленях просил не сдавать его милиции. Я сам поймал его на краже. Все произошло этим летом. Охранник украл из моего бумажника тысячу евро. А до этого у меня постоянно пропадали деньги, но я не подозревал его, думал, что он порядочный человек. Обыскав грабителя, мы с другим охранником обнаружили деньги в трусах у Романова. - Филипп, разве взявшая на работу Романова Распутина ни о чем не знала? - Я ее предупредил, но она не поверила мне. Вы не представляете, сколько жуликов вокруг! И никакой управы на них нет. Полтора года назад меня ограбил собственный директор Олег Левицкий. Он раньше работал у Аллы Борисовны, а потом перешел ко мне. Представляете, я ему доверился и дал без всяких расписок 250 тысяч долларов на раскрутку моей компании «Филипп Киркоров Продакшн». С тех пор Левицкий пропал. Мне не раз говорили, что видели, как он играет в лучших московских казино, мол, он теперь работает в одной из крупных алюминиевых компаний. Жулик разгуливает на свободе! Кстати, ваша газета как-то писала о том, что я покупаю консервный завод в Краснодаре. На тот момент Левицкий пытался оформить кредит на мое имя, чтобы присвоить себе завод. Прошу читателей «Комсомолки» помочь мне найти этого мошенника. Если вы знаете что-либо об Олеге Левицком, то свяжитесь со мной через газету. - После того как вас ограбили в Новосибирске, покатилась волна грабежей других звезд: Плющенко, Валерия, Басков... Может, звезд и раньше так сильно грабили, но они молчали, а теперь поняли, что выгоднее про это рассказать? - Думаю, пиариться на ограблениях - это слишком низко. Лично я предпочитаю быть первым в творчестве. А звезд грабили и до меня. Как видите, я очень долго молчал . И молчал бы, если бы не мои опасения, что от этих мошенников могут пострадать доверчивые люди.