Антонов испугался папарацци

Перед своим концертом в Екатеринбурге певец Юрий Антонов предупредил организаторов: увижу хоть одну вспышку в зале, прекращу концерт. Поэтому охрана на входе очень убедительно и популярно объясняла зрителям, почему не стоит даже доставать фотоаппарат. Но уральцы не были бы уральцами, если б не решили проверить: а что будет, если все-таки сфотографировать? Собственно, с этого и начался концерт. Антонов едва успел исполнить парочку своих хитов, как мэтру эстрадной музыки испортил настроение какой-то горе-папарацци. В зале замерцала вспышка, пишет «Комсомольская правда – Екатеринбург». - Так, на задних рядах! Что там у вас? - гневно спросил музыкант. - Еще раз повторяю: видеокамеры, фотоаппараты лучше убрать. Сегодня на концерте они вам ни к чему. - А в чем проблемы? - раздался смелый вопрос из зала. - Проблемы? Еще одно фото - и вы увидите, в чем проблемы, - Антонова, похоже, окончательно разозлил настрой некоторых зрителей. Но истинные поклонники Юрия Михайловича, коих набралось в сотни раз больше, в обиду музыканта не дали. И после каждой песни радовали исполнителя щедрыми аплодисментами. После бесспорного хита «Золотая лестница» к сцене потянулись женщины с букетами. Дарили в основном розы. Мэтр каждой даме по-мужски жал руку, благодарил и отпускал с миром. Мария Зимина, кроме трех алых роз, подарила Антонову вышитый носовой платочек. На нем - все те же три розы и в центре надпись: от поклонницы. - С песнями Юрия Антонова я росла сама, растила своих детей. Буду обязательно включать его песни и внукам. У него завораживающий, чарующий голос. Голос у певца и правда звучал очень насыщенно и богато. Зрители наслушаться не могли песен советского соловья. Но сам Антонов посреди концерта вдруг возмутился звуком: - Какой-то непонятный гул раздается из колонок. Он вам сильно мешает? Зрители радостно заблеяли: «Нееееет!» - А вот нам - мешает, - отрезал Антонов и через пару минут удалился на антракт. Подкрепившись во время антракта бутербродами и фруктами, запив все это минералкой, Антонов вышел к зрителям в новом, белом костюме и с новым настроением. Теперь колонки не гудели, зрители покорно убрали фотоаппараты, а на каждую спетую песню аплодировали так, будто слышат ее последний раз в своей жизни. Музыканту такое поведение зала окончательно пришлось по душе. А дальше Антонов продолжил исполнять свои хиты, разбавляя их воспоминаниями из жизни.