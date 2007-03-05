Леонтьев заставил танцоров зарабатывать стриптизом

Певец Валерий Леонтьев в первую мартовскую субботу дал концерт в Театре эстрады в Волгограде. Зал не раз взрывался аплодисментами - маэстро был в ударе: пел вживую, общался с публикой, много шутил и даже продемонстрировал фотокамерам то, что пониже спины. А в середине выступления Леонтьев решил поближе посмотреть на волгоградских женщин и лихо спрыгнул в партер. - Я к вам присяду? - спросил он разрешения у одной из дам. Поклонница, вне себя от радости, поспешно подвинулась. - Здесь не так жарко, как на сцене, - Валерий опустился в крайнее кресло. - К тому же там все время нужно что-то изображать, а тут я свой, настоящий! В подтверждение своих слов он доверительно склонил голову женщине на плечо. Та замерла в счастливом экстазе, а остальные завистливо вздохнули. Наобщавшись с народом, Леонтьев скрылся за кулисами, чтобы сменить костюм, пишет «Комсомольская правда – Волгоград». Пока знатный гость облачался, вниманием публики завладели его танцоры: ребята решили подзаработать денег и устроили стриптиз-шоу. Они так эротично двигались, что, не удержавшись, брюнетка из первого ряда робко сунула 50-рублевку в карман брюк одному из танцующих мачо. Вскоре дамские ручки вовсю заталкивали банкноты танцорам уже в плавки. А одна особо разгоряченная красотка торжественно вложила в трусы понравившегося ей паренька еще и сотовый телефон. Когда танцы были в самом разгаре, на подмостки вновь вышел маэстро и… беззастенчиво отнял у артистов всю выручку! Те качать права не стали. А Леонтьев, хитро подмигнув залу, скрупулезно подсчитал заработанное. - Неплохо, совсем неплохо! - одобрительно кивнул он танцорам и унес выручку за кулисы.