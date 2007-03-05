Гоша Куценко спел «Любовь-морковь» в Киеве

Актер привез в украинскую столицу фильм "Любовь-морковь" и собственные песни. В Киеве 3 марта состоялась встреча творческой группы фильма "Любовь-Морковь" со зрителями. Исполнитель одной из главных ролей в этой романтической комедии Гоша Куценко приехал без своей партнерши по съемочной площадке - певицы Кристины Орбакайте. Зато он привез с собой целый ансамбль. Называется группа Anatomy of Soul. Актер Куценко спел с группой вечером в кафе-клубе "Бабуин" на Хмельницкого. Гоша является автором некоторых ее песен. Коллектив играет то рок в чистом виде, то джаз-рок, то блюз, а временами уходит в соул. Песни о любви и прочих жизненных неприятностях исполняются и на русском, и на английском (что случается чаще) языках. Ну, а что касается самого фильма, то его можно было бы назвать русской адаптацией сразу нескольких успешных американских комедий. Это история семейной пары, которая находится на грани развода (почти "Развод по-американски" и еще десяток подобных фильмов). И все было бы ничего, если бы в одно прекрасное утро Марина и Андрей не обнаружили, что поменялись телами ("Кара небесная" и др). Одним из первых зрителей картины была мать Орбакайте - примадонна советской эстрады Алла Пугачева. На вопрос о своих впечатлениях она сказала: "Я вообще очень суровый критик. Но здесь была приятно удивлена. Когда шла на просмотр, думала: “Ну что они там, молодые, могут сделать?!” Они ведь все для меня маленькие. А теперь вижу — очень талантливые дети растут. И музыка Укупника хорошая. Катя Стриженова здорово сыграла, Гоша Куценко тоже ничего… А Кристине, конечно, сложно было перевоплощаться. Мне кажется, мужчине женщину всегда проще играть, чем женщине мужчину. Но она молодец. Я просто счастлива. Фильм такой добрый и просветленный." Насколько "просветленный" фильм об морковно-оранжевой любви по-русски, киевские зрители смогут вскоре узнать на личном опыте в кинотеатрах города.