«Блестящая» больше не может скрывать беременность

Группа «Блестящие» выступила в Пензе в минувшую среду. Правда, в неполном составе. Приехали Ксения Новикова, Юлия Ковальчук и Надежда Ручка. А вот той, ради которой многие и купили билеты на концерт, Анны Семенович, не было. - Аня немного приболела, - пояснила Юля Ковальчук. - Ничего серьезного, беспокоиться не стоит. Мы выступаем сегодня втроем, но это никак не отразится на качестве нашей программы. Однако многие зрители были разочарованы. Уж очень хотелось посмотреть мужчинам на Семенович в жизни! Тем более что остальные солистки выглядели в реальности вполне обычно и сильно отличались от тех обольстительных пышногрудых красавиц, которых люди часто видят по телевизору и в прессе. Поклонники, дежурившие у служебного входа перед концертом, не сразу узнали в приехавших трех девушках «Блестящих». - На концертах-то их показывают, кажется, что они высокие, красивые, а тут... - разочарованно говорили фанаты. Из трех приехавших певиц пышными формами обладала лишь Ксения Новикова, кстати, поправившаяся не на шутку. В прессе и на интернет-сайтах не раз обсуждался вопрос, касающийся беременности Ксении Новиковой. В одном из интервью она сказала, что специально поправилась для съемок в фильме «Любовь-морковь». Но мы все-таки решили переспросить у «блестящей», ждет она ребенка или нет. - Посмотрите на меня, - ответила Ксения. - Если так выглядит женщина на пятом месяце беременности, то я не знаю... Значит, мне повезло. А про пятый месяц мы, между прочим, не говорили! То ли Новикова где-то в СМИ прочитала, что ей приписывают такой срок беременности, то ли выдала сама себя, остается догадываться. Но подругу тут же поддержала Юля Ковальчук. - Ксения, ты работаешь беременная?! - с наигранным удивлением сказала она. - Это нехорошо, нельзя так! А потом добавила: - Сейчас много говорят о нашем распаде. Но если мы здесь и даем интервью все вместе, значит, мы не распадаемся. «Блестящие» хотят существовать долго. Однако не заметить округлившийся живот у Ксении Новиковой было невозможно, пишет «Комсомольская правда – Пенза». Она старательно его закрывала просторной одеждой. А когда певицы вышли на сцену в голубых платьях, скрыть свои формы Ксюше оказалось очень сложно. Выходя из театра после концерта, она прикрывала живот цветами, подаренными поклонниками. Но все равно было заметно, что шубка Новиковой становится тесновата.