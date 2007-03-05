ШОК! Подольская забыла надеть нижнее белье

На концерте «Бабий бунт» в «Лужниках» участницы оправдали название концерта: известные артистки действительно взбунтовались, представ в самых неожиданных образах. Наталья Подольская, впервые за долгое время не сопровождаемая Пресняковым, пришла в пикантном платье, предусмотрительно «забыв» надеть нижнее белье. Смелый поступок вызвал бурное одобрение Анастасии Стоцкой. Последняя, кстати, бунтовала посерьезнее: певица вдрызг разругалась с администраторами шоу, которые сбились с ног, разыскивая ее в подсобках и коридорах. Оказалось, что Стоцкая в течение 20 минут приводила себя в порядок в туалете, едва не сорвав график выступлений. Ну а больше всех шокировала королева перевоплощений Надежда Бабкина. Звезда переоделась в хип-хоп наряд и вместе с молодыми коллегами исполнила хит из «Мулен Руж», с удовлетворением глядя в воющий от восторга зал, сообщает газета «Твой день».