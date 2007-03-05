Тимати соблазняет девушек легкого поведения сходу

Рэппер увел девушку у... своего поклонника. В модном ночном клубе в Нижнем Новгороде Тимати появился весь в бриллиантах, золоте и очках от кутюр и сразу после концерта прошел в VIP-ложу, пригласив составить себе компанию брюнетку с пышными формами, которая пришла на вечеринку с молодым человеком. Однако парня рэппер не стал звать за свой стол. Прямо у него на глазах Тимати стал приставать к девушке, без умолку говоря ей что-то на ушко, пишет "ТД". Разгневанный ухажер, хлопнув дверью, ретировался, а девушка ушла только под утро вместе с Тимати.