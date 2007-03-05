ШОК! Бабкина снова ляжет под скальпель пластического хирурга

На концерте в Уфе Надежда Бабкина и Евгений Гор категорически отказались рассказывать о личной жизни. - А что об этом говорить? Мы уже четыре года живем вместе, - заявила Бабкина журналистам. - А это, согласитесь, серьезный срок. - Скажите, Надежда Георгиевна, а как вам удается держать себя в такой форме? Наверное, какая-то специальная диета? - Конечно. Ничего сладкого я себе давным-давно позволить не могу. Но это не Кремлевская диета, потому что я не ем мяса с детства, даже курицу. Я же деревенская девчонка, и как-то при мне резали поросенка. Это был такой ужас! Представляете, какую я получила травму - на всю жизнь. А белок я получаю из грибов, орехов, рыбу ем. - А чем вы снимаете стресс? У вас есть какой-нибудь фирменный рецепт? - Никаких допингов. Алкоголь я вообще не употребляю, кофе тоже не пью. Зато мы часто катаемся всем коллективом на коньках на Красной площади. - Сегодня многие звезды не только не скрывают, что они прибегают к услугам пластических хирургов, но даже охотно про это рассказывают... - Ну и что? Если я сделаю пластику, тоже скрывать не стану. Конечно, не собираюсь накачивать себе вот такие силиконовые «шары» и губищи Барби. По-моему, это пошло. Моя грудь и так хороша. Но вот кожа, к сожалению, имеет тенденцию растягиваться. И не вижу ничего зазорного, чтобы когда-нибудь подтянуть ее. Я же артистка - мне важно хорошо выглядеть. Любимый мужчина Надежды Бабкиной в последнее время пополнил армию артистов-папарацци. Вслед за триумфатором «Евровидения» Димой Биланом и лидером группы «Звери» Ромой он обзавелся дорогой цифровой «зеркалкой». Фотоаппарат Гор таскал с собой на гастроли, пополняя коллекцию дорожных впечатлений качественными снимками. Но вот заснять достопримечательности башкирской столицы ему не удалось. После пресс-конференции одной из журналисток приглянулся фотоаппарат Гора. «Акула пера» принялась вертеть в руках дорогую камеру. Она так долго ее разглядывала и вздыхала: «Когда я еще на такой фотоаппарат заработаю?», что Евгений решился на великодушный поступок - взял и подарил девушке технику, за которую он когда-то выложил почти тысячу долларов.