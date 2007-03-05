Майкл Джексон прибыл в Японию

Это его второй визит сюда за последние годы. Известно, что певец выступит в качестве хозяина на эксклюзивной вечеринке, где за 3.500 долларов каждый приглашенный сможет в течение 30 секунд пообщаться со своим кумиром. По сути, Джексон сделал первую официальную попытку вернуть к себе внимание после того, как в июне 2005 года он прошел через унизительный судебный процесс, на котором его обвиняли в растлении несовершеннолетних. Руку помощи поп-исполнителю протянули японцы: они пригласили его в Токио, чтобы вручить награду МТВ Японии, присужденную ему в прошлом году. Улыбающийся и приветливо машущий своим поклонникам Джексон появился в своих коронных солнцезащитных очках и черном кожаном пиджаке. В аэропорту Нарита певца встречали сотни восторженных японцев, ото всюду раздавались слова "Мы любим тебя, Майкл" и "Добро пожаловать в Японию". Пока не известно, будет ли Джексон петь на вечере, который организуется в его честь. Поступила информация о том, что в Японии он даст небольшой концерт для тех поклонников его творчества, которые не смогли достать билеты на эксклюзивную VIP-вечеринку. В принципе, 48-летний певец не давал никаких обещаний, что будет петь. Организаторы держат в строгой тайне и информацию о том, сколько король поп-музыки получит за свой визит.