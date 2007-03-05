У Кристины Орбакайте не будет детей

Кристина Орбкакайте, как известно, каждому своему супругу подарила по сыну. Теперь, когда у певицы появился третий муж, логично было бы задуматься и о третьем ребенке. Но сама Кристина уверена, что завести еще одного ребенка нереально. На вопрос о том, не думает ли она о рождении дочери, Кристина ответила так: "Если эти мысли и посещают, то ненадолго. Я смотрю на маленьких детей, и сердце щемит. Понимаете, и мои сыновья были такими, а сейчас вон какие лбы растут, настоящие мужики… Им больше не нужно столько моей заботы. Так же и с девочкой будет". "Рассуждая логически, это нереально", - заключила певица. На мысль ребенке Кристину не вдохновляет даже наличие замечательной бабушки в лице Аллы Пугачевой. "Бабушка творческая! С выдумкой, - поделись Орбакайте. - Мы, правда, считаем, что Никита по возрасту для мамы больше сын, а вот Дэни — внук! Поэтому с Никитой у них множество своих игр. Она человек изобретательный во всем". Бывшие мужья Кристины тоже помогают ей в воспитании детей. "Зачем же жить во вражде? Мои сыновья растут, с возрастом им будет необходим советчик, человек-авторитет, поэтому я только "за", чтобы отцы были с ними как можно чаще, - говорит Кристина в интервью "Московскому комсомольцу". - К сожалению, часто видеться не получается, поскольку у всех свои семьи. Но детям нужно полноценное общение. И я рада, что мне удалось сохранить не могу сказать, что дружеские, но дипломатические отношения. И сыновья растут нормальными, не озлобленными и не покинутыми людьми".