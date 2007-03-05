Дженнифер Лопес спелась с мужем

3 марта в Маями состоялось мероприятие под названием 106.7 Viva Romance Concert, на котором Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) исполнила песни в дуэте со своим супругом Марком Энтони (Marc Anthony). Певица начала с песни с ее нового альбома "Como Ama Una Mujer", а завершила выступление исполнением на бис песни "Waiting for Tonight". Напомним, что такого рода дуэты уже случались ранее. Знаменитый хиппи-дуэт Sonny & Cher были очень популярными в свое время. Шер и ее бывший муж Сонни Боно, поэт, актер и политик около пяти лет с 1965г. были очень известны с программой "Комедийный час с Сони и Шер", которая выходила на канале CBS. Может случиться и такое, что Дженнифер последует примеру этой звездной пары.