Одиночество Кайли идет ей на пользу

Не все знаменитости, пребывая в одиночестве, начинают расцветать и становится еще лучше, чем были раньше. Но именно так произошло с Кайли Миноуг (Kylie Minogue). Расставшись со своим бойфрендом Оливье Мартинесом (Oliver Martinez), певица всецело погрузилась в свое в творчество. Однако это не мешает ей пребывать в отличном настроении и прекрасно выглядеть, о чем свидетельствуют ее последние фото. Сейчас Кайли работает над своим новым альбомом. Помогают ей в этом обычные люди, которых певица находит по Сети. Так, недавно она позвала в помощь малоизвестного шотландца Келвина Харриса - бывшего подсобного рабочего в универмаге. Харрису всего 23 года. Продюсер Кайли нашел музыканта через его страницу на сайте MySpace. Молодой человек решил пойти по стопам Лили Аллен, Сэнди Том и Джейми Ти – разместить свою музыку в интернете, а затем ждать, когда к нему обратятся с предложением, от которого он уже не сможет отказаться. Представитель Кайли заявил, что Миноуг уже успела записать несколько треков вместе с Келвином и очень довольна результатами. Кроме Харриса, над песнями для нового альбома с Кайли вновь работают многожанровые эпатажники Scissor Sisters.