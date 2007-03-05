Настя Стоцкая опозорилась

На съемке концерта «Бабий бунт» зрители встретили Анастасию Стоцкую хуже всех. Сначала Настя вышла на сцену вместе с Натальей Подольской и певицей Сашей, исполнив совместную песню. Это трио зрители встретили хорошо, правда, бывшую подопечную Киркорова узнали не сразу. А когда певица вышла на сцену одна со своей новой песней «Оренбургское R’n’B», многие зрители начали покидать зал. Те же, кто остались, не скрывали своих эмоций. «Уберите ее со сцены!», - кричали одни, другие откровенно смеялись над песней Насти и ее концертным костюмом, который больше напоминал клоунский наряд. Когда Стоцкая покинула сцену, никаких оваций не последовало. В благодарность певице за выступление досталось лишь несколько хлопков…