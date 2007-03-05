На золото «Евровидения» в этом году претендует «Серебро»

В этом году, по сведениям "Комсомольской правды", Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" будет представлять малоизвестная группа "Серебро". Весь год музыкальные критики гадали, кто же будет представлять в мае в Хельсинки на музыкальном конкурсе "Евровидение" Россию. Назывались имена Димы Билана, который полон решимости "взять реванш", и Сергея Лазарева. Экспертный совет в лице Ларисы Долиной, композитора Владимира Матецкого, продюсера Игоря Матвиенко, представителя Первого канала Юрия Аксюты, поддержал новый проект Макса Фадеева. При этом вначале комиссия симпатизировала модной группе "Банд'Эрос". Но, прослушав заводную песню неизвестной группы "Серебро", все члены экспертного совета решили, что единодушно поддержат именно этот коллектив. "Серебро" - это три симпатичные девушки. Имена двух до сих пор были неизвестны публике, а вот третья - Лена Темникова - участвовала в проекте "Фабрика звезд-3". Именно там молодую брюнетку приметил продюсер коллектива Максим Фадеев. По сведениям КП, у песни, покорившей экспертную комиссию "Евровидения", еще даже нет названия. Ожидается, что "Серебро" предстанет воочию перед мэтрами эстрады, чтобы продемонстрировать свое умение держаться на сцене.