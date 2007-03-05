За участие в «Танцах со звездами» Евгений Кошевой из «95 квартала» может пойти под суд

Продолжаются упорные тренировки участников проекта «Танцы со звездами-2» на канале «1+1». Среди счастливчиков прошедших отборочный тур оказался и наш земляк, луганчанин и житель «95 квартала» Евгений Кошевой, или просто «Лысый». Не смотря, на то что не все дается легко, Евгений Кошевой называет свою партнершу Катю Тришину ласково: «моя госпожа». Катя в ответ кличет Женю «звездой моей». На проект Женю снаряжали всем « 95 -м кварталом ». Для начала послали его обновить гардероб, чтобы на презентации не ударить в грязь лицом. Женя, обойдя столичные бутики, прикупил костюм, туфли и пальто, но когда пришел в офис, чтобы друзья оценили обновку, те мрачно пошутили: «Ты что на похороны собрался?». Поэтому обновки, за исключением туфель, не пригодились. Сейчас, на тренировках Евгений учится ходить, как настоящий танцор и отрабатывает с партершей сцену страсти. Кстати, участие в проекте конкурирующего канала «1+1» может закончиться для Кошевого судебными разбирательствами с каналом «Интер», с которым у « 95 -го квартала » заключен контракт о том, что ребята не имеют права участвовать во «вражеских» проектах. «Сейчас наши юристы разбираются между собой. Но я не мог удержаться от участия в таком интересном проекте, тем более, мне досталась такая красивая партнерша!» - рассказал Женя.