Воскресшая Беркова стала радиоведущей

Воплотилась давняя мечта Лены Берковой работать на радио. И вот, вчера был подписан соответствующий контракт на радио "Мегаполис FM 89.5", на волнах которого каждый понедельник с 20.00 Лена будет вести шоу «без комплексов» - "Без порно с Еленой Берковой". Первой гостьей в студии у порно стар, станет звезда 80-х, секс символ Италии и, по слухам, одна из бывших любовниц Сильвио Берлускони - Sabrina Salerno, ставшая со своим хитом «Boys, boys » и коротенькми джинсовыми шортиками буревестником сексуальной революции в СССР. Сегодня утром Сабрина прибыла на дружественный обед в Москву, а вечером на Арбате два секс символа сольются в экстазе в прямом эфире программы "Без порно с Еленой Берковой".