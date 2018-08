Музей Мадам Тюссо выкупят у арабов

Американская компания The Blackstone Group выкупит лондонский музей восковых фигур Мадам Тюссо у дубайской компании Dubai International Capital. Сумма сделки составит 1,9 миллиарда долларов, сообщает Reuters. В дальнейшем The Blackstone Group планирует объединить музей с другими принадлежащими ей объектами развлечения. В частности, с океанариумами Sea Life, лондонским колесом обозрения London Eye и тематическими парками Legoland and Gardaland. При этом 20 процентов новой сети будет принадлежать Dubai International Capital. Как отмечает Bloomberg, таким образом американская компания надеется стать вторым в мире оператором аттракционов по количеству посетителей после Walt Disney Co. В начале февраля The Blackstone Group заключила самую большую сделку в истории офисной недвижимости в США. Она выкупила Equity Office Properties Trust за 39 миллиардов долларов. Dubai International Capital приобрела музей в 2005 году за полтора миллиарда долларов. Ежегодно Мадам Тюссо и филиалы музея посещают около 14 миллионов человек.