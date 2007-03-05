Анну Семенович увезли на «скорой»

Пышногрудая "блестка" Аня Семенович внезапно отменила гастроли и съемки в очередном сериале. Всему виной проблемы со здоровьем - вот уже неделю девушка мается в больничных покоях. Как говорит Аня, дала о себе знать давняя травма колена, которую певица получила в результате неудачного падения на отдыхе в Таиланде. - Когда нога только начинала побаливать, честно говоря, я не придала этому большого значения - подумала, что все не так уж серьезно, - говорит певица. - Во время гастролей даже не стала обращаться к врачам. У меня был свой проверенный метод: если боль становилась очень сильной, я просто делала массаж, и она утихала. Однако накануне, когда певица на несколько дней вернулась в Москву, колено разболелось настолько, что Семенович вызвала "скорую". Девушке сделали рентген, определили в одну из столичных клиник и прописали постельный режим. "Блестящая" надеется как можно скорее поправиться и вернуться на сцену.