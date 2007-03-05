Мадонна с Бандой атаковала Лос-Анджелес

Поп-дива прибыла в столицу индустрии развлечений со всем семейством, включая "приобретенного" ею в Африке приемного сына Дэвида Банду. Поздно вечером в субботу, 17 февраля, Мадонна (Madonna) прямым рейсом из туманного Лондона прибыла в солнечный Лос-Анджелес. С собой она прихватила чемодан с любимыми спортивными костюмами и 38-летнего мужа Гая Риччи (Guy Ritchie), 10-летню дочь Лудрес (Lourdes), 6-летнего общего с Риччи сына Рокко (Rocco) и маленького черного мальчика Дэвида Банду (David Banda). 17-месячный малыш был усыновлен Мадонной в прошлом году в Малави. 48-летняя певица в аэропорту Л.А. сообщила репортерам, что прибыла в США, промоутировать выпущенный недавно CD/DVD по мотивам последнего альбома Confessions Tour. Также она сказала, что собирается в Америке поработать над новой пластинкой, которая готовится к выходу в этом году.