В анимационных «Звездных войнах» Лукаса появятся новые герои

Создатель "Звездных войн" режиссер Джордж Лукас рассказал некоторые подробности о своем новом проекте – анимационной версии космической саги. По словам Лукаса, в проекте, в рамках которого выйдет 100 серий, будет введен ряд новых персонажей. Также будут раскрыты некоторые моменты, которые оставались секретами в полнометражной версии "Звездных войн". Особое внимание Джордж Лукас обратил на новую героиню по имени Осока (Osoka или Osaakua). Юная ученица мастерства рыцарей джедаев (подаван) будет одним из ключевых персонажей эпизодов, рассказывающих о войнах клонов и самом сообществе клонов в частности, сообщает IESB. По словам режиссера, в анимационном сериале появятся и знакомые поклонникам "Звездных войн" персонажи. В настоящее время Джордж Лукас продолжает разрабатывать концепцию сериала, к работе он приступит несколько позднее, по некоторым данным – лишь через несколько лет, вводя в каждом эпизоде новых персонажей. Сообщается также, что проект будет выполнен с "использованием всех возможностей 3-D графики". Кроме сериала, который создается для телевидения, на ближайшие годы намечен выход серии из девяти романов, которые описывают события жизни главных героев саги через 25 лет после ее окончания. Первая книга из серии "Звездные войны: Наследие силы. Предательство" была выпущена в мае 2006 года и продержалась месяц в списке бестселлеров New York Times. Кроме того, летом 2007 года начинаются съемки четвертой серии "Индианы Джонса". Джордж Лукас является продюсером этой картины, которая выйдет на экраны кинотеатров весной 2008 года.