Скарлетт Йоханссон изменилась для Louis Vuitton

На состоявшемся в воскресенье шоу Louis Vuitton, Скарлетт была в непривычном для себя образе. В воскресенье на парижской неделе моды состоялся показ коллекции дизайнера Марка Якобса (Marc Jacobs) и шоу от Louis Vuitton. В представлении принимала участие известная актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson). 22-летняя Скарлетт, лицо брэнда Louis Vuitton рассказала: "Я думаю, что все прошло удивительно прекрасно. Я уверена, что представление само походило на некое волшебство. Представленная одежда, мало того, что красива, она еще и удобна в ношении."