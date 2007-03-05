«Гранатовый браслет» пополнил коллекцию наград Эльдара Рязанова

Своих лауреатов назвал 13-й российский фестиваль "Литература и кино", завершившийся в воскресенье в Гатчине под Петербургом. Победителем фестиваля стал Эльдар Рязанов. Режиссер удостоен Гран-при этого смотра, "Гранатового браслета", за фильм "Андерсен. Жизнь без любви". Обладателями специального приза жюри под председательством заслуженного деятеля искусств России писателя Сергея Есина стали петербуржец Константин Лопушанский, представивший картину "Гадкие лебеди" по повести братьев Стругацких и московский режиссер Алла Сурикова, участвовавшая в конкурсе с фильмом "Вы не оставите меня". Приз жюри получила также художественная лента Натальи Бондарчук "Пушкин. Последняя дуэль". Экранный образ Мамы Жабы в фильме "Дюймовочка" по Андерсену принес приз за лучшую женскую роль народной артистки России Светлане Крючковой. А ее молодой коллега Юрий Чурсин отмечен такой же актерской наградой за исполнение главной роли в картине "Изображая жертву" по пьесе братьев Пресняковых. Как передает ИТАР-ТАСС, всего в разных программах фестиваля было показано 86 художественных и неигровых картин.