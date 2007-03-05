«Гранатовый браслет» пополнил коллекцию наград Эльдара Рязанова

5 марта 2007, 16:35

Своих лауреатов назвал 13-й российский фестиваль "Литература и кино", завершившийся в воскресенье в Гатчине под Петербургом. Победителем фестиваля стал Эльдар Рязанов. Режиссер удостоен Гран-при этого смотра, "Гранатового браслета", за фильм "Андерсен. Жизнь без любви". Обладателями специального приза жюри под председательством заслуженного деятеля искусств России писателя Сергея Есина стали петербуржец Константин Лопушанский, представивший картину "Гадкие лебеди" по повести братьев Стругацких и московский режиссер Алла Сурикова, участвовавшая в конкурсе с фильмом "Вы не оставите меня". Приз жюри получила также художественная лента Натальи Бондарчук "Пушкин. Последняя дуэль". Экранный образ Мамы Жабы в фильме "Дюймовочка" по Андерсену принес приз за лучшую женскую роль народной артистки России Светлане Крючковой. А ее молодой коллега Юрий Чурсин отмечен такой же актерской наградой за исполнение главной роли в картине "Изображая жертву" по пьесе братьев Пресняковых. Как передает ИТАР-ТАСС, всего в разных программах фестиваля было показано 86 художественных и неигровых картин.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:44
Эксперт оценил санкции США против России из-за отравления Скрипалей
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
11:20
В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных Видео
11:19
“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”
10:58
Боевики обстреляли военное авто под Золотым: есть жертвы
10:53
Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне
10:43
На День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки"
10:02
Православный священник назвал главное условие канонизации Путина
09:31
В пятницу украинцев ожидает магнитная буря: как пережить
09:13
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
09:09
Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы
09:06
Чат с Григолом Катамадзе
08:53
В ФБР рассказали, сколько миллионов долларов украинские политики заплатили Манафорту
08:19
День Пантелеймона-2018 – как ему молятся и что нельзя делать в этот день
08:16
Почему Украина не смогла победить в войне на Донбассе мнение
08:15
Трамповское письмо Путину: В Кремле рассказали подробности
07:55
В Лисичанске "впаяли" многолетний срок пытавшемуся оформить пенсию "депутату ЛНР"
07:11
Протоієрей Георгій Коваленко: У вересні буде черговий крок до проголошення Томосу, але навряд чи він буде останнім
06:54
Страшный сон Кремля становится реальностью мнение
06:33
Как солнечное затмение 11 августа-2018 влияет на все сферы жизни и что делать
06:16
Леся Никитюк в маечке сверкнула грудью, опубликовано фото
05:51
Ученые рассказали, сколько спиртного можно безвредно пить
05:24
Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году
04:49
"Принудительное объединение невозможно": эксперт рассказал, будет ли Единая Православная Церковь после Томоса
04:18
Экс-Nikita покрасовалась в прозрачном платье, опубликовано фото
03:56
1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях Видео
03:25
Магия и преступность. В Индонезии шаман на 15 лет завлек девочку в секс-рабство
02:59
“Не пошлость”. Психолог рассказала о женской сексуальности
02:37
В Днепре несовершеннолетняя на шестом месяце беременности родила тройню Видео
02:09
"Лифчик забыла надеть". Собчак сфотографировалась без нижнего белья: опубликовано фото
01:44
В Азовском море зафиксирован массовый мор бычков: названа причина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять