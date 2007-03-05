Пол Верхувен приступит к съемкам «Азазеля» в июле

Пол Верхувен, похоже, готов сдержать свое слово и экранизировать книгу Бориса Акунина "Азазель". Голландский режиссер, недавно вернувшийся из Голливуда на родину, приступит к съемкам в июле, сообщает нидерландское издание Algemeen Dagblad. По сведениям газеты, съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Англии и на студии Babelsberg, что недалеко от Берлина. Главную женскую роль сыграет Мила Йовович. Кто сыграет главного героя книги, сыщика Эраста Фандорина, пока неизвестно. Впрочем, материал первоисточника будет значительно переделан давним соратником и постоянным сценаристом Верхувена, Жераром Сотманом. "В романе множество аллюзий к русской литературе. Нам пришлось избавиться от них, чтобы сделать кино понятным широкому кругу зрителей", - прокомментировал свою работу Сотман. С первоисточником Пола Верхувена познакомила его дочь, изучающая русский. "Это очень богатая книга: об убийстве, терроризме и заговорах", - выразил свое мнение о произведении Акунина голландский мастер экрана.