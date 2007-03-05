Кевин Федерлайн не завязал с вечеринками

Бывший муж Бритни Спирс поспевает повсюду. Кевин Федерлайн (Kevin Federline), во-первых подстригся, чем стал походить на Бритни, а может это даже произошло в знак солидарности. Во-вторых, проявляя внимание к судьбе своей любимой, хоть и бывшей супруги, Кевин не отказывает себе в посещении вечеринок. Возможно он таким образом снимает стресс от накопившегося на него в последнее время. Прошлой ночью Федерлайн сменял один клуб на другой. Эту ночь можно назвать приключением. Последним пристанищем Кевина стал клуб Лас-Вегаса Revolution. Издание "Star" поведало о следующем: "Он действительно только и делал, что болтался с группой друзей всю ночь из одного клуба в другой. Компанию повсюду сопровождали многочисленные группы поклонниц, которые неустанно пытались достучаться до холодного сердца их кумира, девушки желали лично пообщаться с Кевином. Однако он был неприступен. Те девушки, которые были в окружении Кевина - они так или иначе, когда-то с ним работали." В течение ночи Кевин пил водку Grey Goose и закусывал, предпочитая блюда из курицы.