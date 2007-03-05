Рекламные кампании «Дневного дозора» и «Хоттабыча» — лучшие

Компания Aegis Media оценила эффективность рекламных кампаний российских фильмов 2006 года при подготовке к вручению профессиональной премии «Золотой Движок». Премия присуждалась за лучшие рекламные материалы и продвижение отечественной кинопродукции в категориях: киноролик (трейлер), телевизионный ролик (тв-спот), лучшее визуальное изображение (ки-арт), слоган, интернет-сайт, рекламная кампания. На конкурс было подано 97 заявок по 29 фильмам и 10 телесериалам. По заказу оргкомитета премии Aegis Media оценила эффективность рекламных кампаний 7 кинофильмов, участвующих в конкурсе — «Остров», «Бумер. Фильм второй», «Мне не больно», «Хоттабыч», «Дневной Дозор», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», телесериала «В круге первом». Среди требований к идеальной медиа-кампании Aegis Media назвала следующие: правильное определение целевой аудитории, наличие контакта с аудиторией в близких ей touch points, грамотная коммуникационная идея, высокий показатель ROI (Return on Investment), использование нестандартных медиа решений. Результаты исследования показали, что несмотря на кажущуюся очевидность перечисленных правил, далеко не все медиа-кампании соответствовали хотя бы большинству из них. По мнению специалистов Aegis Media, максимально приближенными к идеальным являются рекламные кампании фильмов «Дневной дозор» и «Хоттабыч». Помимо грамотного определения целевой аудитории и использование нестандартных медиа решений для каждой из групп, «первый фильм года» стал самым удачным проектом с точки зрения показателя ROI. В кампании фильма «Хоттабыч» Aegis Media особо выделила удачную коммуникационную идею, связывающую продукт, аудиторию и каналы коммуникации. Исследование было презентовано на заседании большого жюри премии 15 февраля 2007 года, официальные итоги премии подведены 28 февраля.