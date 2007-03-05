Гоша Куценко: После съемок с Орбакайте называю Пугачеву мамой

5 марта 2007, 17:25

На украинскую презентацию из Москвы специально пожаловала творческая группа во главе с исполнителем главной роли Гошей Куценко. Ему досталась непростая роль - большую часть времени он изображает в фильме... женщину, заключенную в его, Гошину, оболочку… Так уж случилось, что герою фильма, преуспевающему адвокату по имени Андрей, жена Марина (Кристина Орбакайте) после семи лет совместной жизни сообщила о своем намерении подать на развод. Мол, слишком уж он увлечен карьерой, а детьми когда-то любящая друг друга пара так и не обзавелась - короче, отношения утратили смысл. Последний шанс спасти семью - консультация у семейного психолога доктора Когана (Михаил Козаков). Однако доктор Коган лечит семейные отношения не вполне традиционным методом... Утром супруги просыпаются у себя дома, но теперь он - Марина, она - Андрей, и им предстоит по-новому узнать друг друга. Мужественный Гоша с женскими движениями и попытками подправить несуществующий локон на выбритом виске невероятно мил. Кристина же с мужской походкой, иногда непричесанная и грубоватая - очень убедительна. Правда, до конца от своей природной женственности ей избавиться так и не удалось. В фильме есть даже откровенная сцена, где Орбакайте-Андрей укладывает в постель Гошу-Марину, по ходу заявляя: «А я ведь тебя по-прежнему люблю, дура!». Правда, сам Гоша утверждает, что ничего откровенного не было, поскольку, кроме него, никто ничего не видел. Да и муж Кристины постоянно звонил в самый неподходящий момент. - А однажды на кристинин мобильный позвонила Пугачева - я взял трубку и обрадованно сказал: «Мама!». Все смеялись... - Гоша, в фильме вы играли блондинку, каково для вас было это? - По-моему, неплохо быть блондинкой, если она - Кристина Орбакайте. Сыграв ее, я еще сильнее ощутил себя мужчиной. - Изменилось ли отношение к женщинам? - На меня девушки стали больше внимания обращать - наверное, чувствуют во мне подружку. - Как вы думаете, почему у любящих людей угасают отношения? - У меня никогда не угасали, просто я иногда делал необдуманные поступки. А для поддержки отношений со своей бывшей женой (Марией Порошиной. - Прим. авт.) есть весомый повод - 11-летняя дочь. А вообще подумываю о создании новой семьи, я хочу семью, хочу ребенка. - Как вы относитесь к дубляжу этого фильма на украинский язык, готовы себя переозвучить? - Давайте! С удовольствием. Я ведь хохол, я - запорожец. Украинский язык более любвеобильный, более обтекаемый. Иногда в дороге перевожу стихи «Океана Эльзы» и каждый раз убеждаюсь - их на русский перевести нельзя. У Вакарчука «мила мОя», а по-русски «милая моя». Не то! - А вы в курсе, что в украинском прокате фильм будет идти под названием «Кохання-зiтхання»? - Очень жаль, что не «Любовь-морковь». В этом названии есть что-то эротическое, фаллическое, кроме того, цвет у моркови - оранжевый, а украинцам этот цвет близок. «Комсомолка» поинтересовалась у режиссера картины Александра Стриженова, устраивал ли он кастинг на главные роли. Оказалось, что в кастинге участвовали самые лучшие актеры Москвы. - Но когда я положил рядом фотографии Гоши и Кристины, мои сомнения отпали - они очень подходят под образы мужа и жены. следняя роль Краско К слову, в фильме свою последнюю роль сыграл замечательный актер Андрей Краско. Он играет богача Корогодского, жену которого адвокат Гоша защищает в суде. - 27 июня был отснята последняя сцена с участием Андрея, - рассказал Стриженов, - а 5 июля он умер на съемках другого фильма.

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