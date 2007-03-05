Ужасающие страдания Андрея Губина

Известный певец Андрей Губин переживает семейную драму. Умер его отец, Виктор Губин. В последнее время Виктор Викторович сильно болел, лежал в больнице. Андрей очень переживал за его здоровье, постоянно звонил отцу, навещал его в клинике. В среду в Москве состоятся похороны отца Андрея Губина. Певец тяжело переживает трагедию, практически ни с кем не разговаривает. С отцом у Андрея всегда были хорошие отношения… Фактически, Виктор Викторович помог сыну попасть в мир музыки, купив ему гитару, когда тот был еще подростком. В дальнейшем отец стал продюсером Андреяю Правда, вскоре Андрей ушел из-под родительской опеки, говорят, из-за разных взглядов на творчество. В детстве Андрей Губин вместе с родителями переехал в Москву из Уфы. Виктор Викторович работал научным сотрудником, параллельно рисовал карикатуры для юмористических журналов (в том числе и для "Крокодила"). В конце 90-х он стал владельцем несколько звукозаписывающих студий.