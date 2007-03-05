Американский прокат захватили «Дикие кабаны»

Комедия "Дикие кабаны" с Джоном Траволтой в главной роли лидирует по сборам в американском прокате. За минувшие выходные в США и Канаде фильм собрал 38 млн долларов, передает BBC. Это стало рекордным финансовым показателем для первых дней показа ленты кинокомпании Walt Disney в марте, а также крупнейшим достижением для фильма с участием Траволты за первый уик-энд показа. Фильм рассказывает о компании обывателей из зажиточного пригорода, которые купили крутые мотоциклы и решили прокатиться до границы с Мексикой. По дороге новоиспеченных байкеров ждут различные приключения, в том числе - встреча с реальными мотоциклистами. "Этот фильм - даже не претендент на "Оскара", но ему удалось стартовать куда мощнее, чем предполагавшиеся 25 млн долларов за первые выходные в кинотеатрах", - рассказал представитель рейтинговой компании "Меда бай намберз" Пол Дергарабедян, передает ИТАР-ТАСС. На втором месте в североамериканском прокате оказался триллер "Зодиак" с 13,1 млн долларов сборов. Фильм "Призрачный гонщик", главную роль в котором исполнил Николас Кейдж, собрал за минувшие выходные на третьей неделе проката 11,5 млн долларов и занял третье место по количеству проданных билетов. На четвертую позицию была отброшена приключенческая полнометражная сказка-фэнтези "Мост в Терабитию" студии Walt Disney, которая за предыдущие три дня получила 8,6 млн долларов кассы. Пятое место заняла картина "Номер 23" с Джимом Керри в главной роли со сборами 7,1 млн долларов.