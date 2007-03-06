Нино Катамадзе встретит 8 марта в Москве

Постоянные аншлаги на концертах Нино Катамадзе&Insight - обычное дело, поэтому о билетах на концерт 8 и 9 марта в клубе "16 тонн" лучше позаботиться заранее. Нино похожа на экзотический цветок, она умеет заговаривать сцену, как заговаривают землю, чтобы плодоносила; сцена под ней распускается, дает такой урожай, что все уходят в счастливом сытом оцепенении. Её манера ходить и все гладить, всего касаться, всему кланяться превращает сцену в её сад под Батуми. Нино Катамадзе и группа «Insight» - это рукотворное, на твоих глазах происходящее волшебство, наглядное пособие по импровизации, по тому, как создается музыка из ничего, из воздуха – оно гораздо сильнее потрясает чем готовая. Мало кого мы знаем, кто умел бы так еще - и кто бы тебя в это неизменно втягивал, как необходимый ингредиент, "без вас музыка не получится" - говорит она, обращаясь к публике. Для неё жить и петь - вещи неразделимые, чистый фотосинтез, которым она живет, разделяя эту жизнь с музыкантами группы Insight, в которую входят Гоча Качеишвили (гитара), Уча Гугунава (бас-гитара) и Давид Абуладзе (ударные). Как малое дитя, с легкой шаманской примесью Нино на сцене заполняет собой сразу весь зал, пропитывая пространство любого метража, всё окутывая собой и в своей музыке. Группа сознательно дистанцируется от СМИ, шоу-бизнеса, оставаясь независимыми и аполитичными. Они не любят давать интервью и появляться на телевидении, справедливо полагая, что язык общения артистов - это их музыка.