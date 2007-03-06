МакSим подвел испуганный розовый голубь

Дрессированный голубь едва не стал причиной срыва концерта певицы МакSим. В самый ответственный момент непослушная птица приземлилась не на руку, как было задумано, а на голову исполнительницы. - Нет, я не испугалась, я вообще не поняла, что произошло. Голубь начал просто как угорелый метаться по сцене, - рассказала МакSим. Птица потерялась в дыму и, рискуя либо врезаться в музыкантов, либо поджариться на пиротехнике, представляла серьезную опасность для дальнейшего концерта. Исправлять конфуз бросились служащие сцены. Они изловили обезумевшую от страха птицу, и через несколько минут певица уже продолжала свое выступление.