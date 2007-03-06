Солистка «Лицея» ждет ребенка

Участница группы «Лицей» Елена Иксанова ждет ребенка. Прибавление в семье артистки ожидается в конце лета – начале осени. Певица решила полностью посвятить себя материнству и после рождения малыша на сцену больше не вернется. В результате группе «Лицей» пришлось срочно искать ей замену. Менеджмент коллектива объявил в феврале кастинг, и новая участница трио вскоре была найдена. Ею стала 22-летняя Анастасия Березовская, которая, по словам директора «Лицея» Александра Румянцева, прекрасно поет и играет на гитаре. Девушка окончила музыкальное училище, но ранее нигде не выступала. Ее первый выход на публику в составе трио состоится 8 марта в городе Сосновый Бор недалеко от Санкт-Петербурга, куда коллектив выезжает на гастроли. А телезрители смогут увидеть новую участницу группы на телеканале «Рен-ТВ» в передаче «Ретро-мания», съемки которой пройдут 7 марта. Предстоящее материнство Елены Иксановой - не единственное радостное событие в группе «Лицей». 3 марта в подмосковной Яхроме состоялся «Кубок звезд» по горнолыжному спуску, в котором участница трио Настя Макаревич заняла первое место. Как сообщает InterMedia, и хотя горные лыжи – всего лишь хобби исполнительницы, она показала на соревнованиях достойный результат, опередив Алену Свиридову, певицу Славу и других участниц состязаний. Наградой г-же Макаревич стала черная «Ауди ТТ», присуждаемая за первое место, а также фирменный горнолыжный костюм, лыжи и полет и прогулка по Подмосковью на вертолете.