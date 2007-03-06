Николь Кидман станцевала стриптиз на яхте

Изначально все выглядело достаточно невиннно. 39-летняя Николь Кидман (Nicole Kidman) организовала для своих четырех подруг выход под парусами в море, в то время как ее муж Кейт Урбан остался дома. Само ее появление в обществе подруг на побережье St Barts без 39-летнего супруга (Keith Urban) было достаточным чтобы изобразить удивление, особенно учитывая то, что Урбан недавно завершил свое лечение от алкозависимости и он, как никто другой, требует внимательного наблюдения за своими действиями. Мисс Кидман предъявила мужу ультиматум, заявив, что оставит его, если он сорвется в собственном лечении. Однако его появление на празднике Николь опровергает всякие слухи о наметившемся разладе в их отношениях. Его выступление в родном городке Nashville было как первый лучик солнца на пути к выздоровлению и налаживанию его личного и творческого путей. Видимо это и позволило его супруге немного расслабиться, выразив ему всю свою преданность. На их частной яхте Николь исполнила для Кейта то, что можно засчитать как танец примирения и зарождения новых надежд. Позже он наблюдал за тем, как его рыжеволосая бестия, которая всегда была осторожна с воздействием солнечных лучей на ее кожу, ныряла в воду и выплывала только для того, чтобы лишний раз поцеловать его или потереться носами. Немного позже последовало новое шоу, более откровенное в исполнении Кидман, от которого Кейту было нелегко оторвать глаз. Один из свидетелей рассказал: "Они прекрасно осознавали, что находятся в поле видимости, было ощущение, что вся эта игра осуществлялась на публику."