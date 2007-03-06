Скандал! Джоли нарушает вьетнамские законы

У семейства Джоли-Пит возникли проблемы с усыновлением вьетнамского ребенка. На прошлой неделе Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подала документы касательно усыновления вьетнамского мальчика. Однако, звездная пара столкнулась с проблемами во вьетнамском законодательстве, которые могут затянуть или усложнить саму процедуру усыновления. Все дело в том, что Анджелина и Брэд - сожительствуют, но не являются мужем и женой. Международный чиновник по такого рода вопросам Татьяна Бимс (Tatiana Beams) рассказала: "Это - явное противоречие вьетнамским законам, и такая ситуация не случилась бы с какой-нибудь другой парой. Большинству сожительствующих пар, которые пробовали усыновить ребенка, либо отказывали, либо приходилось решать огромное число администрационных вопросов, занимающих много времени." Американский отдел по вопросам усыновления настаивает, чтобы в данной ситуации соблюдались вьетнамские законы. Напомним, что голливудская актриса Анджелина Джоли подала документы на усыновление малыша из Вьетнама, о чем сообщает официальный орган опеки страны. Для звезды Голливуда и ее гражданского мужа Брэда Питта ребенок станет четвертым в семье. У них уже есть общая дочь Шило Нувель, а также удочеренная девочка из Эфиопии и усыновленный камбоджийский мальчик. Интересы Анджелины Джоли во Вьетнаме представляет специализированное американское агентство, название которого не разглашается. Процесс усыновления начался вскоре после неожиданного визита голливудской пары во Вьетнам, который состоялся в канун Рождества. Многодетные мама и папа посетили ряд детских учреждений, выбирая будущего члена семьи. Тогда Джоли сообщила, что "хотела бы создать семью, подобную радуге". "Я хочу, чтобы все наши дети были выходцами из разных стран, разных религий и из разных культур", - добавила Анджелина Джоли. Усыновив четвертого по счету ребенка, звездная пара приближается к воплощению идеи, которую некоторое время назад предложил в шутку или всерьез, Брэд Питт. Актер заявил, что "хотел бы завести больше детей, сказав в шутливой манере, что их, должно быть 11, и из них можно будет создать футбольную команду".