Канделки подарили очередную квартиру за 1 000 000$

6 марта 2007, 12:00

Тина Канделаки собирается переехать в новую квартиру. Шикарный пентхауз стоимостью один миллион долларов - подарок известной телеведущей от ее любящего мужа Андрея Кондрахина. Звезда экрана уже много лет мечтала перебраться из своей трехкомнатной квартиры в центре Москвы в более просторные апартаменты. Но из-за сильной занятости и отсутствия свободного времени никак не могла заняться поисками новой жилплощади. Популярная телеведущая уже хотела забыть о своей давней мечте, но на одном из семейных ужинов муж Тины признался, что уже купил ей новую квартиру, пишет газета «Твой день». - Для меня это стало большой неожиданностью, - призналась Канделаки. - Андрей все провернул в такой секретности, что я даже не догадывалась о готовившемся сюрпризе. Кстати, столь низкую цену за свои хоромы Тина Канделаки объяснила тем, что недвижимость ее муж покупал еще на стадии строительства дома, когда стоимость квадратного метра была гораздо меньше, чем сейчас. - К тому же Андрею агентство, где он заключал сделку, сделало большую скидку, узнав, что в этих стенах буду жить я, - говорит Тина. - Мне до сих пор непонятно, как все это время, пока шел капитальный ремонт, ему удавалось скрывать факт такой дорогой покупки. Приехав посмотреть на подарок, Канделаки от удивления потеряла дар речи. Она была поражена размерами нового жилища. Двухъярусная квартира, состоящая из семи комнат, находится на тридцать третьем этаже элитной высотки, расположенной на Крылатских Холмах. Общая площадь пентхауза составляет чуть больше четырехсот квадратных метров, а на крыше дорогой недвижимости находится вертолетная площадка, полностью готовая к эксплуатации. - Увидев свой новый дом, я веселилась и прыгала от счастья, как маленькая девочка, - смеясь, говорит Тина. - Это именно то, что я хотела. Правда, я решила немного подкорректировать квартиру на свой вкус и наняла бригаду мастеров, которые уже заканчивают косметический ремонт. Звезда экрана призналась, что все в новом доме будет обито разными породами дерева. А на втором этаже Тина оборудует специальную комнату для йоги, для чего она уже приобрела подходящую мебель и инвентарь. Правда, Канделаки жалеет о том, что не сможет установить в апартаментах личный лифт между первым и вторым этажом. - Дело в том, что до нас можно доехать на общем лифте, - говорит Тина. - А на второй ярус ведет странного вида винтовая лестница, которая мне не совсем нравится. Вот я и подумала, что лучше установить свой лифт. Но, к моему удивлению, Андрей эту идею не одобрил, посчитав, что его установка еще на пару недель затянет наш переезд.

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