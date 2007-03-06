ШОК! Билан снялся в порно (Откровенное фото)

Пока большинство артистов по случаю прихода весны дарят своим поклонникам новые концертные программы и автограф-сессии, Дима Билан презентовал почитателям своего таланта то, чего они действительно ждали. Собрав самых преданных представителей фанатской армии в одном из московских ДК, Дима провел с ними всю ночь, устроив сеанс образцово-показательного стриптиза. Оголить тренированное тело Билану пришлось по сценарию рекламного ролика. Как ранее сообщалось, герой «Евровидения» подписал контракт на миллион долларов с известным производителем джинсовой одежды, согласно условиям которого он в течение года должен быть лицом этого бренда. Рекламный ролик с участием артиста снимал Гоша Тоидзе – режиссер, фантазии и мастерству которого принадлежат все клипы Билана. Для создания рекламной продукции Гоша не стал изменять традициям неприкрытой эротики, которая присуща всем видео Димы. Странно было бы предположить, что, рекламируя одежду, Билан в ней и останется на протяжении всего видео: страсть оголиться у него чуть ли не с детства и со взглядами режиссера на итоговую картинку это совпадает на все сто. В итоге на площадке кумир миллионов методично, дубль за дублем, раздевался, демонстрируя визжащим от восторга поклонникам (а все больше поклонницам) идеально подготовленное тело. Видя, что атмосфера накалилась до предела, Билан решил завести публику: – Ну что, может, порновидео уже снимем, а? Для наглядности он «уложил» визажистку ролика на барабанную установку, но вовремя остановился. Страстный настрой Билана утих лишь к утру, когда артист вместе с музыкантами, забрав всю предоставленную одежду в личное пользование, покинул ДК.