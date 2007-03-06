Пятая точка Голливуда: знаменитости без штанов (ФОТО)

Когда мама, папа, бабушка, дедушка и все тети с дядями пилят вас за голую спину и вываливающиеся из джинсов ягодицы, покажите им эту фотогалерею. Это может случиться когда угодно и кем угодно - неважно, мужчина вы, женщина, известная кинозвезда, или просто шли домой с работы. Если бы нас попросили назвать самый яркий признак 21-го столетия, мы бы без сомнений выбрали этот образ: присевшего или нагнувшегося человека с половиной зада наружу. То ли, действительно, мода такая, то ли производители одежды специально занижают талии. Но одно очевидно - подобные маленькие конфузы происходят со всеми и повсеместно, так что пора к этому привыкнуть. В фотогалерее TMZ - свидетельство того, как привыкают к этому знаменитости - редкий шанс увидеть настоящую задницу Голливуда.