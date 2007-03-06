Участник «Дома-2» получил 7 лет за наркотики

Бывшие участники нескончаемого телепроекта «Дом-2» продолжают совершать преступления и нести за них заслуженное наказание. Как стало известно во вторник, в Республике Коми вынесен приговор еще одному экс-участнику реалити-шоу. Студент Сыктывкарского госуниверситета Вячеслав Попов стал третьим участником популярного телешоу, действиями которого заинтересовалась милиция. Суд осудил Попова на 6,5 лет за торговлю наркотиками с отбыванием в колонии строгого режима. Вячеслав Попов был задержан 28 июля 2006 года при попытке сбыта гашиша. Сыктывкарский городской суд признал Попова виновным по статье 228 УК РФ (хранение и неоднократный сбыт гашиша в крупном размере). Василий Белоусов, который купил наркотик у Попова, также был признан виновным и осужден по статье 228 УК РФ на один год с отбыванием срока в колонии-поселении, сообщает «Интерфакс». Вячеслав Попов был участником шоу 20 дней, он попал на «Дом-2» в сентябре 2004 года. Отношений на проекте Слава ни с кем построить не смог и вернулся в Сыктывкар спустя 3 недели после появления на телепроекте. До Попова сотрудники милиции задерживали еще двух экс-участников шоу за мошенничество. Алексею Адееву приговор вынесен, Кириллу Комаровскому пока нет. Комаровский был задержан в Москве в апреле прошлого года. 24-летний менеджер из Витебска находился на шоу со 2 по 8 декабря 2005 года. Как стало известно, в конце марта 2006 года, покинув проект, Кирилл Комаровский устроился на работу помощником риэлтора в одну из фирм в центре Москвы. Руководство фирмы уже на второй день работы доверило Комаровскому показ квартиры и составление договора о приобретении квартиры. Клиенту фирмы квартира понравилась, Комаровский составил договор и, получив задаток, скрылся. Подозреваемый был задержан при попытке устроиться риэлтором в другую фирму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В августе 2005 года еще один участник проекта Алексей Адеев был задержан милицией. Его опознала телезрительница из Смоленска. Как оказалось, работавший риэлтором Адеев похитил у женщины 2 тыс. долларов, которые она дала в качестве задатка, и скрылся. После заявления женщины он был объявлен в федеральный розыск. Подозреваемого задержали на съемках программы. В ноябре прошлого года Алексей Адеев был приговорен судом к 4,5 года колонии строгого режима. Стоит отметить, что название телепроекта фигурировало и в еще одном уголовном деле — о массовом убийстве. Именно по SMS в адрес «Дома-2» милиции удалось вычислить и задержать убийцу трех человек. В начале апреля 2006 года в Воронеже убийца семьи дагестанцев из трех человек был приговорен к пожизненному сроку заключения. Игорь Булак убил семью дагестанцев 11 августа 2005 года. Коммерсант Керимов, его жена и 8-летний сын умерли от множественных ножевых ранений. Убийца был задержан уже через две недели. По версии следствия, совершив убийство, мужчина искал деньги, но не нашел, и похитил два дорогих телефона, по одному из которых и стал активно отсылать SMS-сообщения на передачу «Дом-2» на ТНТ — как он объяснил, хотел там познакомиться с девушкой. По этим звонкам и удалось выйти на след преступника.