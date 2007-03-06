Альбина Джанабаева неприятно удивила поклонников целлюлитом

Солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева неприятно удивила поклонников, привыкших видеть красавицу в совершенной форме. Недавно певица откровенным нарядом продемонстрировала растяжки, появившиеся на ее груди из-за осложнений после пластической операции, а теперь Альбина не постеснялась показать, что и с другими частями тела у нее серьезные проблемы. На концерте «Бабий бунт» в «Лужниках» «ВИА Гра», как всегда, щеголяла в сексуальных нарядах, открывавших аппетитные формы. Но если всегда безупречная Вера Брежнева и на глазах расцветающая Ольга Корякина выглядели на все сто, то Альбина продемонстрировала запущенный целлюлит на бедрах. Лучшая защита - нападение: певица, видимо, действует по известному принципу и нарочито выставляет «апельсиновую корку» напоказ. Ни в фойе «Лужников», ни на сцене Джанабаева не скрывала нелицеприятных перемен, произошедших с ее телом. Однако, пока Альбина, прежде одна из самых точеных артисток на поп-сцене, наслаждается своей неотразимостью, годы берут свое. 28-летняя певица в перерывах между воспитанием ребенка и бесконечными гастролями с трудом находит время на себя, пишет "ТД". Пока другие участницы проекта живут в Киеве, Джанабаева налаживает быт в Москве. В бытовой суматохе артистка, кажется, «расползается» на глазах.