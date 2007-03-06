Проведать Анну Николь Смит можно за 58,5 евро

На Багамах предлагают посетить могилу Анны Николь Смит на кладбище Lakeview Memorial Park за 58,5 евро. И это всего по прошествии нескольких дней после похорон. По сообщению Британской газеты “Sunday Express”, турагентства и отдельные таксисты предлагают совершить экскурсию к могиле Анны. Анна Николь Смит была похоронена в пятницу (2.03.) на Багамах. Но действительно ли она обрела покой рядом с сыном Даниэлем остаётся под вопросом. Её мать всё ещё пытается добиться решения через суд, что бы перезахоронить Анну в Техасе. И первый муж Анны Николь Смит, Билли Смит, желает перезахоронения останков сына Даниэля дома.