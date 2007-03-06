Пелагея - почти как Pink Floyd

Пелагея провела автограф-сессию в книжном магазине "Республика", посвященную выходу нового полноценного альбома "Девушкины песни". Общение с поклонниками закончилось категорическим заявлением певицы о том, что она не желает сейчас играть никакую другую музыку, кроме фолк-рока. На встречу с Пелагеей собралось около полусотни самых преданных поклонников. Новый альбом вышел в двух вариантах - подарочном и обычном, и большинство автографов певицы пришлось именно на более дорогую подарочную версию. Пелагея рассказала, что альбом записывался очень долго именно из-за желания сделать наиболее качественную запись и наиболее продвинутые аранжировки. Каждая песня переписывалась по нескольку раз в поисках наиболее адекватного звучания. - Мы почти как Pink Floyd! - с улыбкой заявил гитарист и аранжировщик группы "Пелагея" Павел Дешура. - Пишем каждый альбом по два года. Первый же альбом, по признанию певицы, был записан на скорую руку: - Нам компания Grand Records предложила записать альбом, и времени было мало. Мы оперативно записали те песни, которые у нас были на тот момент, и отдали им. По сути, получился сборник тех песен, которые я пела в самом начале своей карьеры. На вопрос NEWSmusic, когда слушатели услышат феноменальный вокал Пелагеи в обрамлении музыки большого стиля - симфонической, мюзикловой и т.д., Пелагея категорично заявила, что в ближайшее время будет играть только фолк-рок: - Мне нравится то звучание, которое у нас есть сейчас. Возможно, оно не идеально. Возможно, потом я пойму, что можно сделать как-то еще красивее и лучше. Но сейчас мне кажется, что мой голос звучит в самом наилучшем обрамлении, и ничего менять я не собираюсь!