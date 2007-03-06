Вакарчук пообещал светлое будущее

На днях в Польше прошел концерт группы "Океан Эльзы". 28 февраля группа "Океан Эльзы" дала концерт в Варшаве, а днем раньше местные журналисты устроили музыкантам пресс-конференцию. Во время встречи в прессой, группа пыталась найти общий язык с польским зрителем и слушателем. Немного позже состоялась премьера нового клипа "океанщиков", который показали в эфире музыкальной передачи "Мелорама". Так же 4 марта на экраны вышла новая работа "Океана Эльзы" на песню с оптимистическим названием-установкой "Все будет хорошо!" ("Все буде добре!"). "Название является неслучайным. Именно сейчас, в начале весны, эти слова становятся особенно актуальными. Мы не придерживаемся какой-то конкретной концепции. Мы просто верим в то, что все будет хорошо!" - объяснил солист группы. Слова и музыку этой композиции написал сам Вакарчук, а вот над визуальным воплощением песенной реализации в жизнь поработали известный режиссер Виктор Придувалов и оператор Юрий Барсук. "В этом видео я решил передать атмосферу настоящих репетиций музыкантов, поэтому действие происходит в момент создания песни. Надеюсь, что мне удалось донести идею песни. Я уверен, что каждый должен заниматься своим делом, тогда у нас непременно все получится и, непременно самым наилучшим образом!" - передал свое видение режиссер, слова которого процитировала пресс-служба группы. Кстати, совсем недавно тот самый Придувалов снял клип на песню "Вахтерам" для группы "Бумбокс". Так что, с понедельника "Все буде добре!" будет звучать уже в радиоэфире, а выход нового альбома запланирован на конец апреля. Вместе с этим, во второй половине марта начинается всеукаинский тур в поддержку нового диска "Океана Эльзы".