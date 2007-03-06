Новая солистка «Блестящих» - сексапильный юрист с пышными формами (ФОТО)

6 марта 2007, 15:20

Новая участница группы «Блестящие» - Анастасия Осипова, длинноногая, роскошная блондинка, с пышными формами, увлекается конным спортом, гоняет на спортивных автомобилях, и одновременно жить не может без скандалов! На концерте в Лужниках Настя не преминула влезть в чёрный лаковый костюм Ани Семенович, тот самый, из нашумевшего клипа о Джеймсе Бонде на песню «Агент 007», который пришелся в пору, так как девушка оказалась с теми же потрясающими параметрами, что и Аня! Да к тому же новая девушка спецагента сама уговорила продюсеров Андрея Шлыкова и Андрея Грознова поучаствовать в «Бабьем Бунте», шокировав тем самым публику. Надо отметить, что к ярким внешним данным прилагается выразительный артистический талант (Настя занимается вокалом с пяти лет), и серьезные интеллектуальные способности. Настя имеет неоконченное высшее образование юриста, с уклоном на английский и испанский языки (это только основная база, в ее арсенале еще три непрофильных языка). Девушка призналась, что изучать иностранные языки профессионально ее заставила тяга к путешествиям. Она объездила почти весь мир, и признает, что западный шоу-бизнес во многом отличается от российского, и может многому научить наших исполнителей. Настя считает своей второй родиной – Америку, которую часто посещает во время своих студенческих каникул. Она сотрудничала с саунд-продюсерами студии звукозаписи Universal Music от Vivendi, и до сих пор совершенствовала там свой вокал. А еще девушка любит философствовать, и верит в знаки и магию чисел. Они сыграли немаловажную роль в ее жизни. На этот 2007 год Настя отправилась вместе с друзьями в Лас-Вегас. Ее любимое число 7 со ставкой на черное, принесло внушительную сумму денег. Семерка постоянно преследует ее по жизни и приносит счастье, Поэтому для Насти не было новостью то, что новой девушкой «Агента 007», новой «Блестящей» станет именно она. Сейчас Настя отправилась с Ксенией Новиковой, Надеждой Ручкой и Юлией Ковальчук в свой первый «блестящий» гастрольный тур по России. Аня Семенович решение о своем уходе из "Блестящих" приняла совсем недавно, во время вынужденного пребывания на больничной койке с разболевшимся коленом. Оно было неожиданным даже для самой Ани. Она признается, что за это время успела переосмыслить всю свою творческую, и не только, жизнь. Девушка поняла, что пока не способна с той же отдачей ездить по гастролям, что ей просто необходим отдых, и что выходить из состава коллектива группы «Блестящие» надо на пике своей популярности. К тому же у нее будет гораздо больше времени на подготовку к мечте всей ее жизни – участию в Олимпиаде (напомним, речь идет о зимней Олимпиаде в Ванкувере, которая пройдет в 2010 году), как фигуристки в одиночном катании. Причем, Аня собирается блистать, как на льду, так и на сцене. Здоровые амбиции и спортивный боевой характер все эти годы не давал Семенович сидеть на месте, и все в ожидании, когда на российской эстраде возникнет еще одна звезда! Сейчас Аня начинает работать над своим новым репертуаром, предполагается, что он будет сильно отличаться от нашей привычной популярной музыки.

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