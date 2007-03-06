Платье Мадонны и смокинг Коннери пустят с молотка

Смокинг Шона Коннери, платье Мадонны и знаменитую шляпку Энди Макдауэл продадут с аукциона. На торгах в Лондоне выставлены костюмы, созданные для известных артистов и музыкантов за последние 60 лет. У каждого из 400 лотов своя звездная история. Например, головной убор из фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» считается одним из самых красивых в мировом кинематографе. Смокинг Джеймса Бонда стоит 40 тысяч фунтов. А самый дорогой лот продадут не менее чем за 60 тысяч. Как сообщает НТВ, это наряд джедая из киноэпопеи «Звездные войны».