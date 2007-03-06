Создатели сериала «Не родись красивой» откроют свой телеканал

Компания "АМЕДИА", известная своими сериалами "Не родись красивой" (2005) и "Моя прекрасная няня", планирует разработать проект собственного платного телеканала с многобюджетным контентом. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Мишин. По его словам, стоимость одного часа сериала на новом канале должна будет превысить 300-400 тыс. долларов против привычных 60-200 тыс. Инвестиции в будущий проект могут составить 200 млн. долларов. Планируется, что новый канал станет российским аналогом американского Home Box Office (HBO), знаменитым своим "Сексом в большом городе". Среди других проектов "Амедиа" — организация агентства Protege Management, представляющего интересы актеров, сценаристов и кинорежиссеров. В долгосрочных планах компании — производство как минимум 12 полнометражных фильмов в год.