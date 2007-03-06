Гей-скандал на пресс-конференции Димы Билана

Скандалом закончилась пресс-конференция Димы Билана в Москве, посвященная скорым двухдневным концертам артиста в ДС «Лужники». У артиста никто не захотел ничего спрашивать. Повод для встречи был весьма актуален. Самый популярный, по всем хит-парадам, певец планирует два раза собрать Дворец спорта «Лужники» 15 и 16 марта. Учитывая, что недавно в Лужниках прошли несколько концертов подряд при полупустых трибунах, надежды Димы Билана и его продюсера Яны Рудковской выглядят весьма амбициозно. В начале встречи Яна Рудковская вдруг решила засыпать журналистов перечислением всех регалий и достижений Димы Билана, словно это был какой-то совершенно неизвестный в России исполнитель. Про подготовку к первому большому концерту Билана в Москве рассказал Сергей Балдин: - Работа над этими шоу началась еще в ноябре месяце. Мы привлекли того же самого режиссера Фокаса Евангелиноса, который участвовал в подготовке номера Димы на «Евровидении»: он прилетал сюда, смотрел площадку; мы беседовали с Димой и Яной, обговаривали все детали. Поэтому мы надеемся показать что-то очень эффектное и необычное. - По количеству народа, по масштабности, концерт в «Лужниках» вряд ли можно назвать первым, - сказал Дима Билан. - Но по режиссуре, по подготовке, по тем идеям, которые мы пытаемся и воплотим в жизнь, он будет действительно очень интересным. Фокас Евангелинос работал со многими артистами, которые представляли свои страны на «Евровидении», которые занимали первые места, которые сейчас продолжают штурмовать европейские чарты. Все эти музыканты действительно вдохновлены работой этого человека. Хотелось бы добавить, что на шоу в «Лужниках» будут не только идеи Яны и Сергея, но и какие-то мои вкрапления: это и элементы реалити-шоу, и, может быть, в Москву приедут некоторые замечательные композиторы, с которыми я познакомился во время работы с Тимбалэндом. Возможно, они поднимутся на сцену и споют вместе со мной новые песни из моего будущего альбома. Кроме того, я хочу довести до абсурда прыжок, которым меня во всех городах, мягко говоря, достали в хорошем смысле. Менеджер по международным связям певца Александра Титянко рассказала о карьере Билана на Западе: - Мы заключили договор о сотрудничестве с самым актуальным и востребованным продюсером Тимбалэндом, с которым уже записаны две песни. После работы над альбомом Димы, они приступят к записи нового альбома Мадонны и Бритни Спирс, если с ней все будет нормально. Кроме того, сейчас в Англии англоязычный вариант песни «Невозможное возможно» под названием «Lady Flame» находится в ротации молодежного канала Fizz TV, в чарте которого трек добрался до 3 места. И если все будет хорошо, и песня дойдет до 1 места, то у Димы появятся все шансы войти в самый престижный европейский хит-парад UK Top 40. Когда пришло время задавать вопросы, журналисты, раздавленные пафосом речей окружения Димы Билана, попросту не захотели задавать исполнителю ни одного вопроса. Единственным вопросом пресс-конференции стал вопрос от одного прибалтийского журналиста: - В нашей прессе мы прочитали, что вы собираетесь сочетаться браком с латышским молодым человеком. Прокомментируйте, пожалуйста, знакомы ли вы с этим симпатичным парнем, и какие отношения вас с ним связывают? Дима Билан сначала не нашелся, что сказать. Затем взял себя в руки, и с явной растерянностью туманно объяснил: - Вы знаете, я даже не знаю, как сказать вам. Как вас разочаровать или обрадовать, - я пока не понимаю. Но вопрос немножко очень «strange» для меня… Я даже не знаю, как по-русски дальше сказать… Очень бредовый вопрос, не имеющий под собой никакого смысла и никакого вообще основания… Вы уж извините… Таким ответом на единственный вопрос и закончилась пресс-конференция популярного артиста.