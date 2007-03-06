Брат вокалиста INXS продал послание Кайли Миноуг

Ретт Хатченс устроил распродажу личных вещей своего брата, певца Майкла Хатченса. Всего было продано около пятидесяти предметов. Среди них оказались тексты песен с заметками, футболки и сделанные музыкантом наброски, а также факс, отправленный певцом своей возлюбленной - Кайли Миноуг. Послание было отправлено Майклом в 1990 году; оно содержит всего одну строчку - Доброе утро - и изображение сердца вместо подписи. Ретт Хатченс, который написал книгу о создание группы INXS, также добавил, что имеет в своем распоряжении факс более интимного характера. Мать братьев осудила поведение своего предприимчивого сына и указала, что не имеет отношения к распродаже, устроенной через сетевой аукцион eBay.